Тюменские волонтеры запустили акцию #ОставайсяДонором

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Национальный день донора, 20 апреля, тюменский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам поддержал акцию #ОставайсяДонором. Передвижной пункт сдачи крови, разместившийся возле штаба по ул. Геологоразведчиков, 6А, принял около 30 волонтеров.

Впервые решившие стать донорами сдали анализ крови на различные инфекции. Все процедуры прошли в соответствии с правилами предосторожности по нераспространению COVID-19.

Руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов - опытный донор. По его словам, после некоторого перерыва он решил вновь присоединиться к акции. "Узнав, что в период самоизоляции люди стали реже сдавать кровь, я подумал, что должен помочь врачам в такой непростой момент", - рассказал он.

Врачи напоминают, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет пять недель, а для тромбоцитов – лишь пять суток. Если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с онкологическими заболеваниями окажется под угрозой.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко, - Поэтому в День донора мы решили напомнить тюменцам, что врачи продолжают спасать жизни людей, а для этого им требуется помощь доноров".

Отметим также, что все желающие могут сдавать кровь на областной станции переливания крови, которая продолжает работать в штатном режиме по адресу: улица Энергетиков, 35, каждый будний день с 8 до 14 часов.

Для повышения информированности населения о том, как можно сдать кровь в условиях самоизоляции, Национальный фонд развития здравоохранения разработал мотивационную инфографику #ОСТАВАЙСЯДОНОРОМ

Национальный день донора крови был учрежден в 2007 году. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа и тем самым спас ей жизнь. Событие стало началом развития донорства крови в России.

Николай Ступников