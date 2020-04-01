Елена Бойко: вступительная кампания в аграрный университет начнется с 15 июля

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С 15 июля 2020 года может начаться прием документов для поступления в ГАУ Северного Зауралья на обучение в 2020-2021 учебном году. Об этом заявила ректор аграрного университета Елена Бойко в ходе прямой линии 20 апреля. Она отметила, что этот срок зависит от дат проведения ЕГЭ, информация будет указана на сайте университета.

"Для нашего вуза мы предусмотрели, что приблизительно с 15 июля начнем прием документов, - сказала она. - Что касается срока завершения приема документов, то он также привязан к срокам сдачи ЕГЭ и к озвучиванию этих результатов. От даты последнего объявления результата ЕГЭ, если вы будете поступать по внутренним испытаниям вузов (это касается тех, кто имеет высшее образование или диплом среднего профессионального образования), - это плюс девять дней. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, это 23 дня после объявления последнего результата. Что касается формы сдачи документов, то к 15 июля мы будем готовы принимать их онлайн".

По словам ректора, сейчас занятия в вузе ведутся в дистанционном режиме. Для проведения лекций и практики преподавателей обеспечили необходимой техникой, для них проводятся методические горячие линии, семинары и обучение.

"Что касается защиты дипломов и госэкзаменов, то сейчас мы продумываем технологию их проведения онлайн. Для госэкзамена будут сформированы тестовые задания, причем механико-технологический институт давно ввел госэкзамены в форме тестов, сейчас подключаются другие институты. Что касается защиты дипломов, то ситуация вынуждает проводить ее также онлайн. Мы обсуждаем вопрос, как это удобно сделать. В любом случае, технические возможности для этого есть", - сказала Елена Бойко.

Ректор сообщила, что большинство студентов обучаются из дома, в общежитиях университета остались 46 человек, из них 39 - иностранцы, которые также посещают онлайн-занятия. С тех, кто выехал, оплата за общежитие взиматься не будет, комнаты за ними будут оставлены, заверила Елена Бойко. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию ГАУ Северного Зауралья по телефону 290-108.

Татьяна Ковалева