В ТВВИКУ провели дезинфекцию помещений
Военнослужащие подразделений специальной обработки отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели дезинфекцию объектов учебно-материальной и административной зоны Тюменского высшего военного инженерного командного училища 19 апреля, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Данная мера принята в связи с тем, что 16 апреля в ТВВИКУ был обнаружен очаг заболевания коронавирусной инфекцией.
По решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина сводный отряд военнослужащих отдельной бригады (РХБ) защиты ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, совершил марш из Екатеринбурга в Тюмень.
В ходе работ специалисты провели дезинфекцию семи зданий различной этажности общей площадью около 30 тыс. кв. метров.