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В ТВВИКУ провели дезинфекцию помещений

Общество, 15:00 20 апреля 2020

пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Военнослужащие подразделений специальной обработки отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели дезинфекцию объектов учебно-материальной и административной зоны Тюменского высшего военного инженерного командного училища 19 апреля, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Данная мера принята в связи с тем, что 16 апреля в ТВВИКУ был обнаружен очаг заболевания коронавирусной инфекцией.

По решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина сводный отряд военнослужащих отдельной бригады (РХБ) защиты ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, совершил марш из Екатеринбурга в Тюмень.

В ходе работ специалисты провели дезинфекцию семи зданий различной этажности общей площадью около 30 тыс. кв. метров.

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# дезинфекция , ТВВИКУ

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