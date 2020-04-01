Авиапассажирам, прибывающим в Тюмень, выдают предписания о самоизоляции

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Более 2,5 тыс. постановлений о соблюдении 14-дневной самоизоляции уже выдано пассажирам, прибывающим в тюменский аэропорт "Рощино". Об этом рассказала старший специалист отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Светлана Чиркова.

"Санитарно-карантинный контроль прибывающих в аэропорт Рощино международных рейсов и рейсов из регионов России, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, был усилен с начала 2020 года. С марта этого года в залах прибытия проводится двойная термометрия с помощью переносных и стационарных тепловизоров", - рассказала она.

В соответствии с постановлениями правительства Тюменской области и главного санитарного врача региона всем прибывающим в аэропорт выдаются предписания об обязательном соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней.

За весь период действия особого режима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции работники Роспотребназдора проверили 119 внутренних и международных авиарейсов и выдали предписания о самоизоляции 2 тыс. 520 пассажирам.

Евгений Бабенко