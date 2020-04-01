Сбербанк в Тюмени передал волонтерам десять тысяч масок для пожилых и маломобильных граждан

| Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ | Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ

Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. В Тюмени банк передал 10 тыс. защитных масок волонтерскому штабу, который оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Всего в регионы России было отправлено 700 тыс. защитных масок.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил: "Все, кто работает на передовой, особенно нуждаются в средствах индивидуальной защиты, тем более люди, которые добровольно вызвались помогать в столь непростое для страны и всего мира время. Волонтеры должны быть обеспечены масками и одноразовыми перчатками. К сожалению, в настоящее время наблюдается некоторый дефицит этих средств защиты, поэтому мы рассчитываем, что помощь от Сбербанка будет особенно актуальна".

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

- "Волонтеры штаба помощи пожилым в Тюменской области благодарят Сбербанк за оказанную помощь. В такой непростой ситуации волонтерам необходимо думать о собственной безопасности и о безопасности заявителей. Ежедневно отрабатывается более 60 заявок в день и благодаря помощи наших партнеров все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты", - отметила региональный координатор ТРО ВОД "Волонтеры-медики" Шекер Беликова.