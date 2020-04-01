Новый автомобиль для выездной работы подарили больнице в Заводоуковске

| Фото: региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

Новый автомобиль "Лада Ларгус" вручили главному врачу областной больницы № 12 в Заводоуковском Николаю Сипачеву, это подарок от партии "Единая Россия". Дополнительный транспорт позволит врачам оперативно оказывать помощь людям в этот непростой период, сообщает региональное отделение партии.

Учреждение обслуживает 46 тыс. человек, штатного транспорта в этот напряженный период не хватает. Из-за пандемии нагрузка на медработников возросла.

"Дополнительную машину сразу начнут использовать для выездов к пациентам", — рассказал Николай Сипачев.

Помочь медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, – приоритет "Единой России", отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Сейчас врачи работают в сложнейших условиях, рискуя здоровьем, спасают пациентов. Наш долг – оказать им всевозможную поддержку. С инициативой приобрести автомобили для больниц выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, а мы передали их в учреждения, где особенно требовался дополнительный транспорт", – пояснил Андрей Артюхов.

Для медицинских работников всей страны сейчас наступил напряженный период, отметил глава Заводоуковского городского округа, секретарь местного отделения "Единой России" Александр Анохин.

"Новая машина поможет врачам оперативно выезжать на осмотры, доставлять льготные лекарства и рецепты пациентам, отвозить анализы в лаборатории. Все это позволит вовремя оказывать помощь и беречь силы и здоровье врачей", — рассказал он.

Еще один автомобиль – "Ладу Весту СВ" – на прошлой неделе подарили областной больнице № 24 в Ярково.

"Приемы в поликлиниках отменены, помощь врачи оказывают на дому, а нагрузка увеличилась. Теперь скорость оказания услуг медработников станет выше", – подчеркнул Андрей Артюхов.

Новые автомобили можно узнать по хэштегу на борту #СпасибоВрачам. Так "Единая Россия" благодарит всех медицинских работников, достойно выполняющих свою работу в это непростое время.