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Нижнетавдинские спортсмены провели онлайн-турнир по быстрым шахматам

Спорт, 14:35 21 апреля 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

16 воспитанников спортивной школы Нижнетавдинского района сыграли в ходе рейтингового шахматного онлайн-турнира. Соревнования проводились на базе интернет-платформы и длились два часа, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

В группе шахматистов 2011 года рождения и младше победительницей стала Арина Базадырова. Второй результат показал Степан Лысенок. Третье место завоевал Александр Буйволов.

В возрастной группе 2010 года рождения и старше победу одержал Кирилл Коновалов. На втором месте – Андрей Саенко, на третьем месте – Саенко Артем.

На сайте создан шахматный клуб "Нижняя Тавда", в котором состоят спортсмены Нижнетавдинского района. В условиях самоизоляции ребята продолжают дистанционное обучение, имеют возможность проводить товарищеские и рейтинговые встречи не только друг с другом, но и с соперниками из разных городов и стран мира.

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