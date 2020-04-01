Тюменцев научат мыслить креативно в "Конторе пароходства"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Бесплатный курс по развитию креативного мышления-онлайн стартует в "Конторе пароходства" 27 апреля. Тюменцев старше 18 лет приглашают прослушать семь лекций от московского агентства, сообщает мультицентр.

Курс будет проходить в онлайн-формате, видеоролики и домашние задания участники смогут посмотреть в чат-боте в Telegram.

Участникам расскажут об оригинальности и беглости мышления, ассоциативных связях, ускорении поиска идей. Объяснят, как подготовить мозг и ознакомят с алгоритмом решения задач. Подробную программу курса можно узнать на сайте.

Для участия нужно подать заявку до 24 апреля с рассказом о себе и ответами на вопросы. Организаторы отберут 50 участников.

В число лекторов и разработчиков курса вошли член жюри международных фестивалей креативности Даниил Филин, автор проекта для родителей и детей "Вот-вот" Соломон Шлосман, автор образовательных программ по развитию креативного мышления и коммуникациям Михаил Герасимов.

Организаторы рассказали, что ранее подобный курс провели для подростков, на него заявились 217 человек, были отобраны 65 участников. Проводились и платные инициативы для специалистов рекламных компаний, информационных агентств, музейной сферы, администраторов ресторанов, менеджеров и экологов.

"Контора пароходства" работает в онлайн-режиме. С действующими проектами и онлайн-афишей можно ознакомиться здесь.