  • 22 апреля 202022.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 22..24 С 8 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев научат мыслить креативно в "Конторе пароходства"

Общество, 08:09 22 апреля 2020

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Бесплатный курс по развитию креативного мышления-онлайн стартует в "Конторе пароходства" 27 апреля. Тюменцев старше 18 лет приглашают прослушать семь лекций от московского агентства, сообщает мультицентр.

Курс будет проходить в онлайн-формате, видеоролики и домашние задания участники смогут посмотреть в чат-боте в Telegram.

Участникам расскажут об оригинальности и беглости мышления, ассоциативных связях, ускорении поиска идей. Объяснят, как подготовить мозг и ознакомят с алгоритмом решения задач. Подробную программу курса можно узнать на сайте.

Для участия нужно подать заявку до 24 апреля с рассказом о себе и ответами на вопросы. Организаторы отберут 50 участников.

В число лекторов и разработчиков курса вошли член жюри международных фестивалей креативности Даниил Филин, автор проекта для родителей и детей "Вот-вот" Соломон Шлосман, автор образовательных программ по развитию креативного мышления и коммуникациям Михаил Герасимов.

Организаторы рассказали, что ранее подобный курс провели для подростков, на него заявились 217 человек, были отобраны 65 участников. Проводились и платные инициативы для специалистов рекламных компаний, информационных агентств, музейной сферы, администраторов ресторанов, менеджеров и экологов.

"Контора пароходства" работает в онлайн-режиме. С действующими проектами и онлайн-афишей можно ознакомиться здесь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , креативность , онлайн-курс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:25 22.04.2020На Ямале мост через реку Пур построят до конца 2020 года
08:09 22.04.2020Тюменцев научат мыслить креативно в "Конторе пароходства"
22:48 21.04.2020Жители Тюменской области, прилетевшие из Турции, пройдут карантин в Градостроителе
21:34 21.04.2020На Ямале почти 300 ветеранов получат к 9 мая телевизоры от чиновников