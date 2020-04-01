  • 21 апреля 202021.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более сорока тысяч исследований на коронавирус провели в Тюменской области

Общество, 12:43 21 апреля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете У 36 жителей Тюменской области за сутки подтвердили COVID-19

41 тыс. 60 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса провели в Тюменской области к 21 апреля. За прошедшие сутки исследовано более 2 тыс. проб, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Обследование проводится вернувшимся на территорию страны из-за границы, прибывшим из неблагополучных регионов РФ, в том числе из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, контактировавшим с больным COVID-19, всем заболевшим внебольничной пневмонией, гражданам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинским работникам.

Специалисты управления Роспотребнадзора по всем случаям заболевания проводят работу по выявлению контактных лиц, за ними организовано ежедневное медицинское наблюдение и лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:35 21.04.2020В Тюменской области вручают подарки ветеранам Великой Отечественной войны
14:17 21.04.2020Салехардский музей презентует мультсериал про коронавирус
13:50 21.04.2020Команды из четырех городов Сибири и Урала участвуют в отборочном этапе "CASE-IN"
13:17 21.04.2020Тобольский музей-заповедник отмечает юбилей в виртуальном формате