Более сорока тысяч исследований на коронавирус провели в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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41 тыс. 60 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса провели в Тюменской области к 21 апреля. За прошедшие сутки исследовано более 2 тыс. проб, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Обследование проводится вернувшимся на территорию страны из-за границы, прибывшим из неблагополучных регионов РФ, в том числе из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, контактировавшим с больным COVID-19, всем заболевшим внебольничной пневмонией, гражданам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинским работникам.

Специалисты управления Роспотребнадзора по всем случаям заболевания проводят работу по выявлению контактных лиц, за ними организовано ежедневное медицинское наблюдение и лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию.