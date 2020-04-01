У 36 жителей Тюменской области за сутки подтвердили COVID-19

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

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36 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за сутки. По данным на 21 апреля всего в России зафиксировано 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5 % выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в стране зафиксирован 51 летальный исход, полностью выздоровели 427 человек.

Наибольшее количество зараженных выявили в Москве - 3 тыс. 83 случая, в Московской области - 718, Санкт-Петербурге - 127, в Нижегородской области - 101.

В Свердловской области заболели 84 человека, в Челябинской области - 14, в Югре - девять, на Ямале - шесть, в Курганской области - два.

Всего к сегодняшнему дню в России зарегистрировано 52 тыс. 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3 тыс. тыс. 873 человека.