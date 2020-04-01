Салехардский музей презентует мультсериал про коронавирус

| Фото: Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского | Фото: Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского

Премьера мультсериала "Как вирус корону нашел" стартует на YouTube-канале Музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского 23 апреля в 19 часов, сообщает музей.

"Это история о маленьком вирусе, с которым никто не хотел дружить, но он очень хотел стать известным. Его всюду прогоняли, и он решил отомстить своим обидчикам. Собрав армию опасных инфекций и жутких бактерий, объявил себя королем – Короновирусом", – анонсируют мультсериал в музее.

Пластилиновая история – плод совместной работы сотрудников детского центра и сектора визуальных технологий музейного комплекса. Мультсериал посвящен борьбе с распространением инфекции COVID-19.

"Надеюсь, маленькие зрители запомнят простые правила гигиены: будут обрабатывать руки антисептиком, всегда мыть овощи и фрукты, носить маски и обязательно верить, что добро всегда побеждает зло", – отметила автор сценария, научный сотрудник детского центра Кристина Клочихина.

Над персонажами трудились два дня, после начался процесс фотографирования и монтажа. Некоторые герои были выполнены в процессе съемок, поэтому мультфильм выглядит более непринужденным, легким и озорным.

В музее отмечают, что финал мультипликационной истории сотрудники Музейно-выставочного комплекса им. И.мС. Шемановского сделают вместе с детьми и их родителями.

Заключительная вторая часть мультфильма выйдет на YouTube-канале МВК 30 апреля в 19 часов. В основе серии будет лучший сценарий от зрителей.