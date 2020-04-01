В Уватском районе отремонтируют участок дамбы в Осиннике

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

О подготовке проектов ремонта Уватской и Осинниковской дамб сообщил глава Уватского района Сергей Путмин в ходе онлайн-совещания с главами поселений, где находятся гидротехнические сооружения, сообщает администрация района.

В Увате закрыли водоперепускную трубу на береговой дамбе в районе реки Курья. Это сделано в связи с подъемом уровня воды в Иртыше. В райцентре создано три запасника грунта, в том числе по ул. Ленина и около старого Речвокзала.

"Самостоятельно проведем укрепление берега в некоторых местах на этой дамбе", – отметил глава поселения Виктор Елесин.

Отдельно коснулись защитного сооружения в Осиннике. В 2019 году тело дамбы частично обрушилось со стороны Иртыша. Участок длиной шесть метров и шириной пять метров размыт и требует восстановления. Глава поселения Светлана Стерхова сообщила, что в селе есть запасник грунта объемом 250 кубических метров, который может быть использован для ремонта дамбы. 20 апреля в селе закрыли восемь водопропускных труб.

Сергей Путмин отметил, что работа с дамбами делится на плановую и экстренную. Плановая реконструкция координируется департаментом недропользования правительства Тюменской области. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов. Готовятся проекты ремонтов Уватской и Осинниковской дамб, в планах – проект Алымской. Для устранения повреждений уже имеющихся дамб выделяются районные средства за счет других статей.

"В этом году будет отремонтирован участок дамбы в Осиннике, размытый прошлым летом. Подрядчик приступит к завозу грунта. Всего планируется завезти 3 тысячи кубических метров грунта, а это почти 150 машин. Также будет оказана помощь Уватскому сельскому поселению по установке заградительных бонов", – сообщил глава района.