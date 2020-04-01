Издание по искусству золотного шитья подготовили в Тюменской области

| Фото: Фонд развития «Содружество» | Фото: Фонд развития «Содружество»

Методическое пособие "Энергия тысячелетий: возрождение традиций золотного шитья в Тюменской области" презентуют в Тюмени в конце мая, сообщает пресс-служба Фонда развития "Содружество".

В издание вошли результаты научно-исследовательской деятельности, программы семинарских занятий по истории промысла, мастер-классы для приобретения навыков золотного шитья. Оно будет интересно учителям технологии, ИЗО и дополнительного образования, мастерам декоративно-прикладного творчества, преподавателям и студентам вузов по направлениям: культурология, музеология, региональная история, индустрия туризма и дизайна.

Добавим, что искусство золотного шитья в ХVIII - начале ХХ века получило широкое распространение в тюменском крае среди городского и крестьянского населения, а также в золотошвейных мастерских при крупных монастырях и храмах. Об этом свидетельствуют архивные и литературные источники, а также документы, отчеты сибирских, отечественных и западно-европейских ученых, историков и путешественников.