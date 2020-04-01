  • 21 апреля 202021.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Издание по искусству золотного шитья подготовили в Тюменской области

Общество, 19:56 21 апреля 2020

Фонд развития «Содружество» | Фото: Фонд развития «Содружество»

Методическое пособие "Энергия тысячелетий: возрождение традиций золотного шитья в Тюменской области" презентуют в Тюмени в конце мая, сообщает пресс-служба Фонда развития "Содружество".

В издание вошли результаты научно-исследовательской деятельности, программы семинарских занятий по истории промысла, мастер-классы для приобретения навыков золотного шитья. Оно будет интересно учителям технологии, ИЗО и дополнительного образования, мастерам декоративно-прикладного творчества, преподавателям и студентам вузов по направлениям: культурология, музеология, региональная история, индустрия туризма и дизайна.

Добавим, что искусство золотного шитья в ХVIII - начале ХХ века получило широкое распространение в тюменском крае среди городского и крестьянского населения, а также в золотошвейных мастерских при крупных монастырях и храмах. Об этом свидетельствуют архивные и литературные источники, а также документы, отчеты сибирских, отечественных и западно-европейских ученых, историков и путешественников.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# золотное шитье , издание , прикладное творчество , ремесла

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:34 21.04.2020На Ямале почти 300 ветеранов получат к 9 мая телевизоры от чиновников
20:43 21.04.2020Россияне за рубежом могут подать заявление на материальную помощь повторно
20:29 21.04.2020Итоги фотоконкурса "Спортивное настроение" подвели в Тюмени
20:11 21.04.2020Милашка Риса ищет дом