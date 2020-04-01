Викуловские школьники смастерили технику времен Великой Отечественной войны

Викуловский центр творчества Викуловский центр творчества

79 моделей боевых машин времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов представили школьники Викуловского района на выставку технического творчества "ВикТех-2020".

Как рассказала педагог-организатор Викуловского центра творчества Наталья Оленич, ребята представили работы в трех разделах: из готового конструктора, из бумаги и картона и из бросового материала. Главное требование - воссоздать модель, максимально близкую к оригиналу.

"Так мы в очередной раз побудили детей к техническому творчеству. Также ребята могли самостоятельно изучить историю создания боевых машин, которые помогли советскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне", - отметила Наталья Оленич.

Во время режима повышенной готовности выставка закрыта для посетителей. Работы ребят можно будет увидеть в Викуловском центре творчества после окончания ограничительных мер.

Евгения Шевцова