Коллективное панно из атласных лент уватские школьники создают в онлайн-режиме

| Фото: педагога Елены Воробей | Фото: педагога Елены Воробей

Творческое объединение "Волшебная ленточка" в школе с. Першино Уватского района находится на дистанционном обучении. Кружковцы создают коллективное цветочное панно, которое напоминает живую композицию флористов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила педагог Центра дополнительного образования для детей и молодежи Уватского района Елена Воробей.

Два года назад она в с. Першино организовала кружок, на котором школьники с 1 по 6 классы изготавливают сувениры из атласных лент: цветы, поделки. С переходом всей системы образования региона на дистанционное обучение, Елена Воробей работу объединения перевела на платформу ZOOM.

"Мы сейчас создаем коробку с цветами для коллективного панно в онлайн на платформе ZOOM. По 30 минут работаем, в эфир выходят по 10-11 человек. Есть наша группа в Вайбере, я скидываю индификатор, время указываю, заходим, работаем. С родителями накануне договорилась, чтобы они установили данную программу. На этой неделе завершаем вторую нашу работу по созданию коллективной композиции. Первую успели создать до перехода на дистанционку. Останется все собрать. Когда выйдем из самоизоляции соберем наше панно", - рассказала она.

Всего в группе Елены Воробей 15 детей, из них пятеро – мальчики. В творческое объединение "Волшебная ленточка" они записались после того, как педагог провела мастер-класс на родительском собрании. Теперь на ряду с девочками юные мастера изготавливают различные поделки, в том числе фигурки животных. Все работы школьники забирают домой, дарят родным.

"Учебный год в нашей школе заканчивается 31 мая. Выставка работ учащихся по итогам года планировалась на апрель, но в связи с переходом на дистанционное обучение, перенесли на май. Кстати, в прошлом году в Увате мы участвовали выставке и заняли первое место. Постараемся и в этот раз представить достойные работы, которые отметят на районном уровне", - поделилась педагог Елена Воробей.

| Фото: педагога Елены Воробей | Фото: педагога Елены Воробей

Анжела Лебедева