Тюменцев научат потреблять осознанно

| Фото: пресс-служба «Конторы пароходства» | Фото: пресс-служба «Конторы пароходства»

Тюменцев приглашают принять участие в марафоне осознанного потребления. Онлайн-проект проходит с 18 апреля по 1 мая. Вместе с экспертами участники узнают, как осознанный подход к используемым вещам меняет не только личную жизнь, но и состояние планеты в целом, сообщает пресс-служба "Конторы пароходства".

Тюменцам расскажут, как экологично избавиться от всего бесполезного, на что стоит обращать внимание при выборе косметических средств и как жить без лишних трат. Участников ждет образовательная программа об ответственном потреблении в таких сферах, как быт, красота, мода и услуги.

Присоединиться к проекту можно в любое время, для этого нужно написать в личные сообщения группы "Конторы пароходства" во ВКонтакте.

23 апреля руководитель магазина Nectar for skin Инна Гвак расскажет, как не скупать тонну косметики и поддерживать естественную красоту.

25 апреля преподаватель школы стиля New You Дарья Пахнина научит собирать базовый гардероб.

27 апреля основатель магазина "ПакетаНет" Кристина Шелемеха поделится секретами создания гардероба.

28 апреля основатель экологичного бренда Good bag Дарья Рябова научит шить экомешки.

30 апреля психолог Наталья Баймуратова расскажет, как не поддаваться маркетинговым уловкам и осознанно делать покупки.

Заключительный эфир о бережном потреблении и образе жизни проведет эколог и урбанист Маргарита Каурова.

Помимо лекций и мастер-классов тюменцам предлагают выполнить домашние задания. Сшить маску по видеоуроку, приготовить натуральное средство косметики или сделать подборку базового гардероба для себя. Вложений не будет, марафон направлен на использование уже имеющихся материалов.

В ходе проекта участники должны отправлять результаты занятий кураторам проекта. По окончании марафона тюменцев, выполнивших наибольшее количество заданий, наградят призами от партнеров проекта. Итоги подведут 3 мая.

Подробную информацию и дату эфиров можно посмотреть на конторапароходства.рф