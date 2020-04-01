Об особенностях записи ребенка в школу и детский сад рассказали тюменцам

| Фото: Тюмень - наш дом "ВКонтакте" | Фото: Тюмень - наш дом "ВКонтакте"

В период действия ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, прием документов будущих первоклассников, а также малышей, которые пойдут в детский сад, ведется в особом режиме.

Об этом рассказал директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов в интервью, размещенном на странице ведомства в соцсети ВКонтакте.

Он напомнил, что с 1 марта 2020 года в соответствии с полученными направлениями детские сады начали приглашать родителей на заключение договоров. Однако с введением ограничительных мер не все смогли подтвердить себя и донести документы ребенка.

"Я понимаю, что у многих родителей появился вопрос, как быть, если направление получили, а в течение положенного времени лично подойти не смогли. Не нужно переживать, что направления куда-то исчезнут или вернутся обратно в очередь. В силу того, что на сегодня нет возможности принять людей лично, все требования в части срочности прихода и предоставления документов не действуют. Понимая текущую ситуацию, мы дождемся, когда обстановка нормализуется, и у родителей появится возможность дойти до детского сада", - пояснил Вячеслав Воронцов.

Таким образом, подойти в дошкольное учреждение, заключить договор и подать документы ребенка можно будет после снятия ограничительных мер.

Что касается приема детей в первый класс, подать заявление можно через портал госуслуг. Вячеслав Воронцов отметил, что все заявления будут зафиксированы, а родителя уведомят о том, что заявление принято. А в связи с тем, что фактически школы сейчас не могут в массовом режиме принимать родителей, то донести необходимые документы можно будет после снятия ограничительных мер.

"Что касается учащихся 2-11 классов, то есть экстренные обстоятельства, например, переезд из другого города. В исключительном порядке мы такие заявления со школами и родителями будем отрабатывать, принимать, но с учетом ограничительных мер, которые предписаны", - добавил Воронцов.

Любовь Голышева