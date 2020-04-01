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В Тюменской области выплату получат дети с хроническими заболеваниями

Общество, 13:32 22 апреля 2020

www.mos.ru

Почти 4,5 тыс. детей, страдающие хроническими заболеваниями, получат социальную единовременную выплату в 2 тыс. рублей на основании постановления губернатора Тюменской области, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Расширение перечня групп хронических пациентов, входящих в категории риска, а также статистика заболеваемости несовершеннолетних, позволила принять решение о дополнительных выплатах и детям", - говорится в сообщении.

Поликлиники сформировали списки прикрепленного детского населения, которые состоят на диспансерном учете и переданы для начисления выплаты.

Напоминаем, что проверить, входит ли заболевание ребенка в утвержденный перечень, можно, позвонив в свою поликлинику.

"Если вы есть в списках, вам в течение определенного периода будет предоставлена выплата департаментом социального развития Тюменской области", - добавили в региональном департаменте здравоохранения.

На сегодня в перечне заболеваний, по которым может начисляться выплата, значатся: болезни эндокринной системы с классификацией МКБ-10; болезни органов дыхания - обструктивная болезнь легких, астма; болезни системы кровообращения - легочное сердце и нарушение легочного кровообращения. Также наличие трансплантированных органов и тканей. Болезни мочеполовой системы - хроническая болезнь почек третей-пятой стадии. Злокачественные новообразования и другие болезни.

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# болезнь , выплаты , дети

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