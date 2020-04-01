Викуловские пенсионеры получают единовременную помощь

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Жители Викуловского района старше 65 лет и имеющие хронические заболевания получат единовременную адресную помощь в размере 2 тыс. рублей до конца апреля.

Об этом рассказал начальник социальной защиты населения района Артем Голдышев. Напомним, речь идет о выплате, предусмотренной постановлением губернатора Тюменской области от 26 марта 2020 года №139-п.

"В нашем районе ее начали выплачивать с 3 апреля. До конца месяца деньги будут перечислены всем, кто имеет право на выплату. Сейчас сотрудники здравоохранения дорабатывают списки граждан с хроническими заболеваниями. Подробную информацию о том, входит ли конкретное заболевание в этот перечень, граждане могут узнать у своего лечащего врача", - пояснил Артем Голдышев.

Напомним, в списке хронических заболеваний, которые дают право на адресную выплату: нарушения эндокринной системы, болезни органов дыхания, кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, мочеполовой системы, злокачественные новообразования. Полный перечень здесь.

Евгения Шевцова