  • 22 апреля 202022.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Викуловские пенсионеры получают единовременную помощь

Общество, 16:13 22 апреля 2020

Тюменская линия

Жители Викуловского района старше 65 лет и имеющие хронические заболевания получат единовременную адресную помощь в размере 2 тыс. рублей до конца апреля.

Об этом рассказал начальник социальной защиты населения района Артем Голдышев. Напомним, речь идет о выплате, предусмотренной постановлением губернатора Тюменской области от 26 марта 2020 года №139-п.

"В нашем районе ее начали выплачивать с 3 апреля. До конца месяца деньги будут перечислены всем, кто имеет право на выплату. Сейчас сотрудники здравоохранения дорабатывают списки граждан с хроническими заболеваниями. Подробную информацию о том, входит ли конкретное заболевание в этот перечень, граждане могут узнать у своего лечащего врача", - пояснил Артем Голдышев.

Напомним, в списке хронических заболеваний, которые дают право на адресную выплату: нарушения эндокринной системы, болезни органов дыхания, кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, мочеполовой системы, злокачественные новообразования. Полный перечень здесь.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , выплата , социальная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 22.04.2020Паводковая ситуация в Викуловском районе стабильная
17:17 22.04.2020В ТюмГУ студенты-химики продолжают обучаться в дистанционном формате
17:05 22.04.2020Более тысячи заявок от жителей Тобольска выполнили волонтеры
17:02 22.04.2020В Омутинском районе отмечен первый случай коронавируса