ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых в Тюмени

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования оформил ВТБ в Тюменской области. Сделка прошла в Тюмени, клиент приобрел квартиру стоимостью 2,5 млн рублей у застройщика ООО "Энко Финанс" в жилом комплексе "Преображенский". Процентная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок кредитования.

ВТБ первым из российских банков объявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе. "Ипотека с господдержкой 2020" позволяет до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет восемь миллионов рублей для покупки объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и три миллиона рублей – для объектов в других регионах страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ВТБ является одним из лидеров по ипотечному кредитованию в стране и регионе. По итогам первого квартала 2020 года более 1,3 тыс. тюменских семей получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму 2,8 млрд рублей, что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.