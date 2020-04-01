Сотрудники ГАИ организовали флешмоб "Оставайтесь дома"

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Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в рамках флешмоба "Оставайтесь дома" призвали граждан не покидать свои дома, сообщает пресс-служба регионального главка.

Медики, дорожные рабочие и автоинспекторы на участке трассы Тюмень - Омск в Омутинском районе поддержали международный флешмоб, призвав водителей и пассажиров местного и транзитного транспорта не покидать свои дома во время пандемии коронавируса и обеспечить транспортную безопасность своим неучастием в дорожном движении.

Работники экстренных служб, которые первыми приезжают на ДТП отмечают, что количество дорожных аварий на федеральных автодорогах, даже в период режима самоизоляции, не снижается, и рекомендовали автомобилистам ради своей безопасности и безопасности близких без особой надобности не передвигаться по улично-дорожной сети. В неотложных поездках соблюдать скоростной режим, обязательно пристегиваться ремнями безопасности и не совершать опасных маневров.

Участники мероприятия сделали общее фото с хештегом #Оставайтесьдома. Они разместят его в социальных сетях. Госавтоинспекторы выразили уверенность, что только совместными усилиями возможно снизить аварийность на дороге.