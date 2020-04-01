Тюменские ветераны Великой Отечественной войны получают от волонтеров продуктовые наборы

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тюменские ветераны и участники Великой Отечественной войны получают от волонтеров продуктовые наборы к 9 Мая. Более 170 продуктовых наборов на личные средства подготовил депутат-единоросс Тюменской городской думы Юрий Баранчук, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Депутат гордумы вместе с помощниками уже доставил несколько праздничных подарков: соблюдая все меры безопасности, лично вручил их жительницам своего избирательного округа №12, участницам войны Ларисе Павловне Тыщенко, Тамаре Васильевне Тынкачевой.

В преддверии праздника 75-летия Победы такие продовольственные наборы получат ветераны, участники войны, а также ветеранские организации города Тюмени.

"Это уже одиннадцатый год, когда мы вместе с моими помощниками, единомышленниками и волонтерами формируем такие подарки. И в этом году не стали изменять доброй традиции. Перед этим обязательно опрашиваем ветеранов, что бы им хотелось получить. В этот раз в связи с объявленной пандемией и режимом самоизоляции это чай, сладости, крупы – все то, что поможет легче пережить период карантина", – рассказал Юрий Баранчук.

Депутат отметил, что, несмотря на отмену массовых мероприятий, праздник 75-летия Великой Победы не станет для россиян менее актуальным и значимым.

"Великая Отечественная война так или иначе затронула каждую семью в нашей стране, и в этом году мы, как и всегда, отдадим дань памяти и уважения тем, кто воевал и трудился ради Победы. Просто сделаем это в узком семейном кругу", – подчеркнул депутат.