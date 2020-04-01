Арендаторам Тюменской области уменьшат годовую арендную плату

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Годовую плату арендаторам уменьшат с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Это коснется арендаторов по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и заключенных с департаментом имущественных отношений Тюменской области или органами местного самоуправления на всей территории области.

Как сообщает региональный департамент имущественных отношений, новый пакет мер для поддержки жителей региона принят в связи с пандемией коронавируса. Воспользоваться ими смогут как физические, так и юридические лица.

Уточняется, что если арендатор уже внес платеж за первый квартал, то оплата за март будет перенесена на следующий период. В таком случае платеж за второй квартал 2020 года может составить треть от установленной договором аренды суммы. Уменьшение арендной платы и перераспределение платежей произойдет автоматически, дополнительных заявлений не потребуется.

Для отдельных категорий арендаторов также предусмотрена и отсрочка арендных платежей за период с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Арендная плата за этот период может быть внесена арендатором в любое время по его усмотрению. Главное, сделать это не позднее 31 декабря 2022 года.

Такой отсрочкой смогут воспользоваться предприятия следующих сфер деятельности: турагентства, гостиничный бизнес и общепит, организация мероприятий, дополнительное образование, культура и развлечения, парикмахерские и салоны красоты, ремонтные мастерские и химчистки, пассажирские перевозки и перевозка грузов, деятельность воздушного транспорта и ряд других. При этом доля доходов от осуществления установленного вида деятельности должна составлять более 70% в общем объеме доходов.

Для получения отсрочки по договорам аренды земельных участков, заключенным с департаментом имущественных отношений Тюменской области, арендаторам необходимо подать заявление в свободной форме. Заявление можно направить почтовым отправлением (625000, Тюмень, ул. Сакко, 30, корп. 1), по электронной почте dio@72to.ru или онлайн на сайте департамента dio.admtyumen.ru в разделе "Направить обращение".

Меры поддержки предусмотрены не только для арендаторов земельных участков, но и любого другого госимущества Тюменской области и имущества, находящегося в оперативном управлении. Подписано соответствующее постановление.