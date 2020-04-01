Акция "Бессмертный полк" в Тобольске пройдет в социальных сетях

| Фото: организаторов акции "Бессмертный полк" онлайн | Фото: организаторов акции "Бессмертный полк" онлайн

Акция "Бессмертный полк" в Тобольске в 2020 году пройдет в социальных сетях.

Такое предложение внес глава города Максим Афанасьев. Пост об этом он опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм.

"В этом году мы встречаем День Победы дома. Праздник будет в наших сердцах, памяти. Мы будем едины, не сближаясь. Наверное, именно в этом году у нас будет возможность многое прочувствовать и осознать в нашем историческом прошлом. Сейчас почти вся наша жизнь ушла в онлайн, есть предложение перенести туда и нашу народную акцию "Бессмертный полк". 9 мая мы можем вместе со всеми жителям нашей страны поставить на аватарки своих аккаунтов в социальных сетях фотографии родственников, участников Великой Отечественной войны. Предлагаю поддержать эту акцию, доказать в очередной раз нашу сплоченность и единство!", - сказал Афанасьев.

Если горожане поддержат акцию, то интернет-пространство заполнится лицами героев Великой Отечественной войны и Бессмертный полк оживет на экранах мониторов.

В завершение праздника Победы жителей Тобольска призывают в 21 час зажечь в своем окне свечу Памяти, заполняя окна домов и сердца людей теплом и светом с благодарностью за подвиг советского народа.

Анжела Лебедева