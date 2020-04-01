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Тюменские депутаты поздравляют ветеранов с юбилеем Победы

Общество, 12:36 22 апреля 2020

duma.tyumen-city.ru

Накануне Дня Победы депутаты Тюменской городской думы вместе с представителями управ вручают ветеранам Великой Отечественной войны подарки от губернатора.

"Из-за коронавируса поздравить ветеранов, как полагается, не удается. Нельзя пожать руку, приобнять, ведь пожилые люди в группе риска. Когда переживем этот сложный для всех период, то обязательно поздравим ветеранов душевно, за чашкой чая", - говорит депутат от избирательного округа № 20 Александр Гунбин.

При общении Гунбин разъяснил пожилым людям, как вести себя в период повышенной готовности, куда обращаться, если возникают вопросы.

Депутат Александр Чепик отметил, что не всех адресатов удается застать дома: некоторых родственники отвезли за город, чтобы не подвергать опасности их здоровье. В отсутствие ветеранов поздравления и подарки принимают их родные и близкие.

Пожилые люди, с которыми депутату удалось пообщаться, признались, что для них важнее всего внимание, добрые слова и сохранение молодым поколением исторической памяти о Великой Победе.

"В очередной раз я с большим удовольствием поздравил героев Великой Отечественной войны с праздником Победы. Не устаю говорить поколению победителей спасибо за свободу, возможность говорить на родном языке и быть достойным своих великих предков", – подчеркнул Александр Чепик.

При общении с пожилыми людьми депутаты городской думы соблюдают необходимые санитарно-эпидемиологические требования и социальную дистанцию.

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# ветераны , гордума , подарки , юбилей Победы

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