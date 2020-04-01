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В научной библиотеке пройдут онлайн-мероприятия в честь юбилея Победы

Общество, 18:42 22 апреля 2020

Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева во Вконтакте | Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева во Вконтакте

Мастер-классы, концерт и литературный вечер, посвященные 75-летию Победы, пройдут в онлайн-формате в Областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

С 23 по 30 апреля состоятся мастер-классы "Открытка в подарок" по созданию оригинальных поздравительных открыток. Открытки прекрасно выразят уважение и благодарность тем, кто защищал Родину, сообщают организаторы.

6 мая состоится праздничный онлайн-концерт "Дорогами Победы", посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне с участием центра развития отечественной песни. Вокалисты - Павел Андреенко и Наталья Середа.

7 мая состоится литературный вечер "Победный май". В нем примут участие тюменские поэты и писатели. Во время встречи прозвучат стихи, которые позволят окунуться в атмосферу военных лет.

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# День Победы , Тюменская областная научная библиотека

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