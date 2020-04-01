Тоболяки составят Карту памяти героев Великой Отечественной войны

| Фото: группа 75 лет Победы | Тобольск во ВКонтакте | Фото: группа 75 лет Победы | Тобольск во ВКонтакте

Карту памяти участников Великой Отечественной войны составят жители Тобольска в рамках празднования юбилея великой Победы.

Как рассказала корреспонденту “Тюменской линии” директор городского департамента по культуре и туризму Елена Распопова, горожане смогут рассказать истории своих родственников-героев войны.

"Вместе с тоболяками мы хотим составить большую карту, на которой будут отмечены точки, где герои войны встретили победу. И совершенно не обязательно герой - это обладатель орденов и наград, это может быть и человек, внесший свою лепту в победу, находясь в тылу. За первые три часа после старта акции было выложено несколько историй. Надеемся, что тоболяки примут активное участие в акции", - отметила Елена Распопова.

Чтобы поучаствовать в акции необходимо выложить в своем аккаунте в социальных сетях фотографии и истории своих героев войны, написать, где они встретили победу и поставить хештег #картапамяти. Информацию также можно оставить на сайте ялюблютобольск.рф.

Евгений Новоселов