Акция "Голос Победы" стартовала в Ярковском районе

| Фото: Культура Ярково во ВКонтакте | Фото: Культура Ярково во ВКонтакте

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Акция "Голос Победы" стартовала в Ярковском районе 20 апреля. Работники культуры по радио расскажут о событиях, которые разворачивались на фронтах Великой Отечественной войны с участием земляков в период с 20 апреля по 9 мая 1945 года.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор МАУ "Культура" Ярковского района Ирина Батурина.

"В Домах культуры налажена своя радиотрансляция. Эта акция стартует 20 апреля в 13 часов. Записываем тексты, сотрудники работают дистанционно. Есть специалист, который подбирает материал по дате, раздает по электронной почте работникам клубов и ДК района. Они на местах записывают материал, отправляют звукооператору. А он уже формирует запись для радио", - рассказала она.

Акция "Голос Победы" - это праздничная радиогазета с ретро-программой, приуроченная ко Дню Победы. Слушатели смогут перенестись в то военное время и узнать исторические факты 75-летней давности, добавляет Ирина Батурина.

Жители Ярковского района узнают истории земляков – участников войны, услышат известные песни и стихи военных лет.

Дикторы расскажут о том, что 16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция. В ней участвовали уроженцы Ярковского района: Федор Пуртов – Герой Советского Союза, Сагит Анваров – кавалер ордена Красная звезда, Михаил Третьяков – кавалер ордена Славы III степени и Елизавета Богданова. Она в июне 1943 года добровольцем ушла на фронт. Прошла женскую школу снайперов. Первое боевое крещение получила в Прибалтике.

Дополнят исторические хроники песни "Дорога на Берлин" в исполнении Леонида Утесова, "Нам нужна одна победа" Булата Окуджавы из фильма "Белорусский вокзал" и другие.

Одновременно во всех 27 учреждениях культуры Ярковского района ежедневно в 13, а затем в 17 часов пройдут трансляции акции "Голос Победы".

Добавим, с 1941 по 1945 годы на фронта Великой Отечественной войны из Ярковского района отправились 5 тыс. 104 человека. Вернулись домой - 1 тыс. 657 солдат. Погибли 3 тыс. 147 участников войны. Без вести пропали – 214 человек.

Вспомнить всех поименно, отдать дань памяти и уважения солдатам-землякам, напомнить подрастающему поколению о том, какой ценой далась Победа – для этого и проводят патриотическую акцию работники культуры Ярковского района.

Анжела Лебедева