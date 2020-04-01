Мальковские школьники участвуют в челлендже к 75-летию Победы

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Челлендж к 75-летию Победы запустила в своих соцсетях Мальковская школа. По его итогам будет создана поздравительная видео-открытка, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Во время первого этапа школьникам предложено записать видео с двумя строчками из стихотворения "В Европе весна" Мусы Джалиля. Участие в челлендже принимают семьями, передавая эстафету. Школьники не только трогательно читают стихотворение, но и сценически обыгрывают образ солдата Великой Отечественной войны. Участие в проекте уже приняли 12 семей обучающихся.

Мероприятия к юбилею Победы проходят и в других образовательных учреждениях региона. В Ембаевской школе к дате приурочили дистанционный конкурс "Сидим дома. Время читать". Итоги планируется подвести 20 апреля.

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