В Тюменской области вручают подарки ветеранам Великой Отечественной войны

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в преддверии юбилея Победы получат поздравительную открытку от губернатора Александра Моора и подарочный набор продуктов тюменских производителей. В настоящее время поздравления уже получают ветераны-жители областного центра.

По указу президента Владимира Путина памятными юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в Тюменской области награждены более 7,4 тыс. ветеранов. Вручение медалей в регионе завершится до конца апреля.

Александр Моор на встречах с ветеранами Великой Отечественной войны неоднократно подчеркивал, как важно нынешнему поколению россиян передать память о тех временах, сохранить уважение к подвигам старшего поколения в сложные военные и послевоенные годы. "Великая Отечественная война затронула каждую советскую семью, многих лишила детства, юности, перечеркнула судьбы. Любовь и уважение к Родине позволило преодолеть тяжелейшие испытания, выдержать лихолетье военных лет. Трудно выразить словами благодарность и гордость, которые испытывает нынешнее поколение к людям, пережившим эту страшную войну", - подчеркнул губернатор.

Подарки ветеранам по месту жительства вручат специалисты социальных служб, администраций муниципальных образований, сельских поселений с привлечением волонтеров. При поздравлении обязательно будут соблюдаться повышенные меры обеспечения безопасности: социальная дистанция 1,5-2 метра, использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок, перчаток, дезинфицирующих средств.

Напомним, в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне более чем в три раза увеличилось количество получателей единовременной помощи. В 2020 году на помощь могут рассчитывать и граждане, родившиеся по 9 мая 1945 года включительно. В Тюменской области единовременные выплаты получат около 68 тыс. человек. На эти цели из регионального бюджета выделено более 220 млн рублей. Обращаться за выплатами никуда не требуется: все перечисления производятся автоматически, в беззаявительном порядке.

В настоящее время в Тюменской области проживают 7,4 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе около 300 участников Великой Отечественной войны, около 100 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, более 80 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 6,9 тыс. тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 830 вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.