Тюменские безработные проходят дистанционное обучение в центре занятости

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив) | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив)

140 безработных граждан проходят дистанционное обучение в тюменском центре занятости населения.

Горожане обучаются по специальностям: "Кадровый менеджмент", "Бухгалтерский учет и налогообложение", "Кладовщик", "Делопроизводитель", "Специалист в сфере закупок", "Специалист по охране труда" и другим, сообщает сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

42 жителя Тобольска осваивают теоретическую часть по профессиям: "Делопроизводитель", "Бухгалтер", "Швея", "Продавец продовольственных товаров", "Слесарь по ремонту автомобилей", "Слесарь-сантехник" и др. Безработным в период прохождения обучения выплачивается стипендия.

С начала года более 460 граждан проходили профессиональное обучение или получали дополнительное профессиональное образование. В связи с введением режима повышенной готовности 83 % переведены на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обратиться за услугой зарегистрированные в качестве безработных могут через личный кабинет сайта департамента труда и занятости населения Тюменской области.