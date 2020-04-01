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Завершается укрепление левого берега Туры в Тюмени

Общество, 13:15 23 апреля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

К завершению подходят работы по берегоукреплению будущей набережной на левой стороне реки Туры в Тюмени.

На объекте задействовано 8 единиц техники, идет отсыпка территории. Для этого завезено более 80 тыс. т песка.

В ближайшее время подрядчик приступит к возведению фундамента для пункта проката и туалетов.

Окончание строительства набережной по контракту – 20 марта 2021 года. К этому времени будут завершены работы по озеленению, его объем составит более 2 тыс. м.

Напомним, обустройство началось в августе 2019 года. Оно состоит из двух этапов: берегоукрепления и благоустройства участка протяженностью 916 м.

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# набережная Туры

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