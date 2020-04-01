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Школьник из Заводоуковска победил в олимпиаде Президентской библиотеки

Общество, 16:55 23 апреля 2020

из официальной группы олимпиады Президентской библиотеки | Фото: из официальной группы олимпиады Президентской библиотеки

Десятиклассник школы № 4 Заводоуковска Илья Семенов стал обладателем диплома I степени в олимпиаде по истории "Россия в электронном мире", организованной Президентской библиотекой.

По словам подростка, задания были интересными. Особенно ему понравилось писать сочинение о полководце Александре Суворове. Самым сложным в олимпиаде Илья назвал составление библиографического списка, но справиться с ним помогли навыки работы с ресурсами электронного читального зала на уроках.

Илья Семенов настроен на участие в олимпиаде и в следующем году. Всего к состязанию присоединились более 30 учащихся 10-11 классов школ Заводоуковского городского округа.

Отметим, что победа в олимпиаде дает школьникам льготы при поступлении в престижные вузы России, среди них РГПУ им. Александра Герцена в Санкт- Петербурге, Российский университет дружбы народов, Тюменский государственный университет.

Евгения Шевцова

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# история , олимпиада , Президентская библиотека , школьники

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