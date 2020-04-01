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Тюменских предпринимателей приглашают на вебинар по финансовой грамотности

Общество, 13:03 23 апреля 2020

"Точка кипения – Тюмень" | Фото: "Точка кипения – Тюмень"

Вебинар по финансовой грамотности стартует 23 апреля в 18 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

Перед собравшимися у экрана выступит финансовый эксперт Светлана Самойлова. Она покажет на примерах причины проблем начинающих и действующих предпринимателей и расскажет, как бизнесмену разобраться в корпоративных финансах, с чего начать денежный учет. Вместе с участниками, разберет в деталях, как собственнику оценить возможности компании.

На вебинаре слушатели узнают, как оценить финансовые возможности компании, поймут, в чем разница бухгалтерского и управленческого учета. Предприниматели научатся не допускать ошибки, которые приводят к блокировке счета.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

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# вебинар , Точка кипения , финансовая грамотность

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