  • 24 апреля 202024.04.2020пятница
  • USD75,1290
    EUR81,1468
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские ученые обсудили проблемы национальной исследовательской мобильности

Общество, 17:49 24 апреля 2020

Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Сотрудники ТюмГУ Александр Сорокин и Таисья Погодаева в качестве приглашенных спикеров выступили на круглом столе "Проблемы национальной исследовательской мобильности: вызовы и перспективы". Круглый стол состоялся в онлайн-формате на XXI Апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и общества на базе НИУ ВШЭ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Заведующий кафедрой отечественной истории Александр Сорокин сообщил об исследовательской мобильности в высшей школе, рассмотрев историческую динамику и современные кейсы. Он рассказал об изменениях в кадровой политике, практиках развития внутренней и внешней мобильности у преподавателей и студентов в дореволюционный, советский и постсоветский периоды.

"Особое внимание было уделено специфике и факторам, которые оказывают влияние на мобильность преподавателей и исследователей Великобритании, Франции и Германии. Эти данные были получены на основе около 100 глубинных интервью", – пояснил историк.

Проректор Таисья Погодаева проанализировала опыт, механизмы и результаты развития исследовательской мобильности ТюмГУ. В частности, речь шла об опыте Школы перспективных исследований и проектах исследовательских центров и лабораторий ТюмГУ, ставших магнитами для привлечения талантов и высококвалифицированных исследователей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конференция , наука , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 24.04.2020Тюменские ученые обсудили проблемы национальной исследовательской мобильности
17:37 24.04.2020Тобольские травматологи используют новый вид импланта при протезировании 
17:27 24.04.2020УФАС вновь зафиксировало дефицит медицинских масок в Тюменской области
17:26 24.04.2020Ветераны региона получают подарки ко Дню Победы