Тюменские ученые обсудили проблемы национальной исследовательской мобильности

| Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Сотрудники ТюмГУ Александр Сорокин и Таисья Погодаева в качестве приглашенных спикеров выступили на круглом столе "Проблемы национальной исследовательской мобильности: вызовы и перспективы". Круглый стол состоялся в онлайн-формате на XXI Апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и общества на базе НИУ ВШЭ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Заведующий кафедрой отечественной истории Александр Сорокин сообщил об исследовательской мобильности в высшей школе, рассмотрев историческую динамику и современные кейсы. Он рассказал об изменениях в кадровой политике, практиках развития внутренней и внешней мобильности у преподавателей и студентов в дореволюционный, советский и постсоветский периоды.

"Особое внимание было уделено специфике и факторам, которые оказывают влияние на мобильность преподавателей и исследователей Великобритании, Франции и Германии. Эти данные были получены на основе около 100 глубинных интервью", – пояснил историк.

Проректор Таисья Погодаева проанализировала опыт, механизмы и результаты развития исследовательской мобильности ТюмГУ. В частности, речь шла об опыте Школы перспективных исследований и проектах исследовательских центров и лабораторий ТюмГУ, ставших магнитами для привлечения талантов и высококвалифицированных исследователей.