Десять низководных мостов подтоплены в регионе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Десять низководных мостов в Тюменской области остаются подтопленными по данным на 24 апреля. Расположены они в Аромашевском, Ялуторовском, Вагайском, Викуловском, Абатском и Ишимом районах.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. Он отметил, что ситуация с подтоплением низководных мостов в период паводка наблюдается в регионе ежегодно.

"Органы местного самоуправления принимают необходимые мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих в населенных пунктах, находящихся за этими мостами. Во многие населенные пункты можно попасть по объездным дорогам, там, где твой возможности нет, организованы лодочные переправы, которые работают по требованию населения и расписанию", - отметил он.

Андрей Михнович также рассказал о мероприятиях по подготовке к паводку. По его словам, инженерная защита в Тюменской области наращивается постоянно, приводятся в соответствие с нормативами дамбы и другие гидротехнические защитные сооружения.

"Например, если говорить по реке Ишим, то только по ней осуществляется строительство и реконструкция двенадцати гидротехнических сооружений, еще четыре находятся в стадии проектирования. Всего в Тюменской области более 180 гидротехнических сооружений. Все они после окончания паводка будут обследоваться и приводиться в нормативное состояние. Это ежегодная работа и она никогда не останавливается", - рассказал он.

Любовь Голышева