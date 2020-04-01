Ни одного лесного пожара не произошло в Тюменской области за минувшие сутки
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Ни одного лесного пожара не произошло в Тюменской области за минувшие сутки по данным диспетчерского пункта "Тюменской авиабазы".
Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста и сухой травы в лесу и на прилегающих участках преследуется по закону, напоминает департамент лесного комплекса Тюменской области.
В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.