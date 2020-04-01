Ни одного лесного пожара не произошло в Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ни одного лесного пожара не произошло в Тюменской области за минувшие сутки по данным диспетчерского пункта "Тюменской авиабазы".

Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста и сухой травы в лесу и на прилегающих участках преследуется по закону, напоминает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.