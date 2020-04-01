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В Викуловском районе обеззараживают семенной фонд

Общество, 17:00 24 апреля 2020

администрация Викуловского района

2 тыс. 883 т семян зерновых культур продезинфицировали хозяйства Викуловского района перед началом посевной 2020 года.

Как отметили в районном управлении сельского хозяйства, это составляет 72% плана. Из общего числа 2 тыс. 100 т обработано с применением биологических препаратов.

Под урожай 2020 года закуплено 2 тыс. 235 т минеральных удобрений. Из них 1 тыс. 643 т - удобрения простые, 592 т - сложные.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , посевная , семена

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