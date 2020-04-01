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Нарушителей противопожарного режима отслеживают беспилотники

Общество, 19:30 24 апреля 2020

worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Нарушителей противопожарного режима в лесах Тюменской области в выходные дни будут отслеживать с помощью беспилотников, сообщает региональное МЧС.

23 апреля сотрудники пожарного надзора установили четырех виновников возгораний сухой растительности, случаи произошли в Упоровском, Омутинском и Казанском районах.

Все виновники понесли наказание в виде административных штрафов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что на территории области действует особый противопожарный режим.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , особый противопожарный режим

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