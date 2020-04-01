Нарушителей противопожарного режима отслеживают беспилотники
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Нарушителей противопожарного режима в лесах Тюменской области в выходные дни будут отслеживать с помощью беспилотников, сообщает региональное МЧС.
23 апреля сотрудники пожарного надзора установили четырех виновников возгораний сухой растительности, случаи произошли в Упоровском, Омутинском и Казанском районах.
Все виновники понесли наказание в виде административных штрафов.
Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что на территории области действует особый противопожарный режим.