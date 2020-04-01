Дежурные группы в Голышмановском округе действуют в трех детсадах

www.mos.ru www.mos.ru

Дежурные группы в Голышмановском округе действуют в трех детсадах. В поселке всего шесть дошкольных учреждений, но дежурные группы открыты с 6 апреля только в "Елочке".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета образования администрации Голышмановского городского округа Галина Павлова.

В голышмановской "Елочке" в две группы начинали ходить семь детей, по данным на 24 апреля - 20 дошколят.

В с. Медведево открыта одна группа. С 20 апреля в нее ходят шесть детей. В детсаду "Солнышко" с. Королево функционирует одна группа. Там ее посещает один ребенок. Все детсадовцы, которые ходят в дежурные группы – дети, чьи родители вышли на работу.

"В детсаду "Елочка" работают два воспитателя, помощник воспитателя, повар, кладовщик. Дезинфекцию помещений проводят ежедневно, в обязательном порядке. С применением вирулицидного средства – серьезный препарат, убивающий микробы пневмонии. Есть бактерицидные рециркуляторы воздуха, дезары. Все сотрудники в масках, средствами индивидуальной защиты обеспечены. Температуру у детей измеряют во время утреннего фильтра и контролируют в течение дня. И у детей и у сотрудников", - рассказала Галина Павлова.

С переходом школ на дистанционное обучение, по словам председателя комитета образования администрации Голышмановского городского округа, вначале были небольшие проблемы с организацией процесса. На сегодня вопросов не осталось.

Школьникам, у которых не было технической возможности подключиться к получению и выполнению заданий учителей, администрация округа выделила 12 планшетов.

"В самой крупной школе поселка, где обучается более 1 тысячи учащихся, в соцсетях разместили информацию – график дежурства педагогов с телефонами, которые будут готовы ответить на все вопросы по организации дистанционного обучения. Всем родителям оказывают консультацию. Руководители образовательных организаций находятся в школах, оперативно реагируют на все звонки", - сказала председатель комитета образования администрации Голышмановского городского округа Галина Павлова.

Анжела Лебедева