Тоболячку задержали за кражу смартфона в автобусе

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемую в краже мобильного телефона в автобусе задержали тобольские полицейские. Женщина забрала потерянный подростком смартфон, сообщает УМВД Тюменской области.

С сообщением о пропаже гаджета стоимостью 10 тыс. рублей в дежурную часть обратилась жительница Тобольского района. Женщина рассказала, что телефон принадлежит ее несовершеннолетнему сыну.

Мальчик ехал в автобусе по маршруту Тобольск – Байгора и, выйдя на своей остановке, обнаружил, что телефона нет. Дождавшись автобус с конечной остановки, подросток решил его поискать. В это время в салоне уже сидели две женщины. Они сказали подростку, что смартфон не находили.

Однако по записи с камеры видеонаблюдения в автобусе оперативники установила, что одна из женщин подняла с пола утерянный сотовый телефон и положила в карман. Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Женщина свою вину признала. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по пстатье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".