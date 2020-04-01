В Голышмановском округе более восьмисот школьников получат продуктовые наборы

| Фото: комитета образования администрации Голышмановского городского округа | Фото: комитета образования администрации Голышмановского городского округа

826 школьников-льготников получат продуктовые наборы во второй волне, которая началась в Голышмановском городском округе с 22 апреля и продлится до 30 апреля. Количество получателей увеличилось на 27 детей в сравнении с первой волной выдачи продуктов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета образования администрации Голышмановского городского округа Галина Павлова.

Первая волна в округе прошла с 30 марта по 10 апреля. Продуктовые корзины получили 628 школьников из малоимущих семей и 171 – дети с ограниченными возможностями здоровья.

Вторая волна: с 13 по 30 апреля – 653 – школьники из малоимущих семей, 173 – дети с овз. Всего в 18 школах округа обучаются 3 тыс. 320 учащихся.

"В округе действует положение об организации питания семей с детьми. Предусмотрено частичное возмещение расходов на обеспечение питания в школах - на первого ребенка в семье выделяется 23 рубля, на второго – 27,50, на третьего – 30, 50 рублей. Обучающимся из малоимущих семей изначательно начислялось 35 рублей, детям с овз - 189 рублей 60 копеек. Но по области стоимость питания для школьников из малоимущих семей установлена в размере 80 рублей. Тогда на заседании оперативного штаба глава округа распорядился добавить средства муниципалитета на увеличение стоимости до 80 рублей. Во вторую волну сформированы продуктовые наборы из этого расчета, плюс они получили дополнительный набор на 45 рублей в день", - рассказала Галина Павлова.

| Фото: комитета образования администрации Голышмановского городского округа | Фото: комитета образования администрации Голышмановского городского округа

Во второй набор для школьников из малоимущих семей организаторы питания включили: рис, крупу манную, макароны, чай, молоко сгущенное, печенье двух сортов, масло растительное, сок фруктовый, колбаса полукопченая, консервы, вафли, сахар и пряники. Общая сумма набора - 1 тыс. 120 рублей.

Для учащихся с ограничениями по здоровью: рис, гречка, макароны, манная, масло растительное, мука, чай, сгущенка, сахар, сок, вафли, пряники, печенье, консервы, конфеты шоколадные, колбаса полукопченая, тушенка из мяса кур. На 2 тыс. 654 рубля.

"Выдача продуктовых наборов организована так: те родители, которые не могут выйти из дома, ответственные за выдачу доставили им на дом, на личных автомобилях. Все остальные получают в школах. Выдача с 8 до 12 часов, в первый час они приглашают 10 человек, во второй – 10 и так далее, чтобы не было скопления людей, для соблюдения мер предосторожности по профилактике коронавирусной инфекции", - говорит председатель комитета образования администрации Голышмановского городского округа Галина Павлова.

Анжела Лебедева