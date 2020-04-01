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Наркозависимых и пьяниц лишили водительских прав в Омутинском районе

Общество, 09:44 25 апреля 2020

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

15 жителей Омутинского района лишены водительских прав. Водителей, страдающих наркоманией, алкоголизмом, зависимостью от психостимуляторов и психическим расстройством выявила проверка, сообщает прокуратура Тюменской области.

Так, житель с. Омутинское состоит на учете у нарколога, имея при этом водительское удостоверение категорий "А", "B", "С". Другой местный житель страдает эпилепсией и имеет права категории "В".

В надзорном ведомстве напомнили, что управление транспортом лицами, страдающими наркоманией или алкоголизмом угрожает безопасности дорожного движения.

Прокуратура района направила в суд 15 административных исков. Омутинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил и отдел МВД внес в систему "ГИБДД-М" необходимую информацию.

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# водительское удостоверение , Омутинский район , прокуратура

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