Тюменские студенты знакомятся с потенциальными работодателями в прямом эфире

Фото: md-eksperiment.org Фото: md-eksperiment.org

Представители ведущих компаний Тюменской области в открытых прямых эфирах рассказывают студентам, чего они ждут от молодых специалистов и выпускников при приёме на работу. В трансляциях, которые проходят с 24 марта по 30 апреля, уже участвовали сотрудники нескольких крупных компаний.

В онлайн-режиме они поделились секретами успешного сотрудничества. Компании региона ценят в студентах активную жизненную позицию и желание получать новые знания, коммуникабельность и способность оперативно и качественно решать поставленные задачи. Не забыли упомянуть, что при собеседовании отмечают опрятность молодого специалиста, его способность держать себя и видимое желание работать именно в их компании.

"Сейчас студенты понимают необходимость тщательного выбора будущего места работы. Они прислушиваются к советам специалистов, готовы брать на себя ответственность и развиваться", - отметила председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева,.

Подробную информацию о проекте "Диалог с работодателем" и чек-лист с советами от работодателей можно найти в официальной группе регионального Студенческого совета, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.