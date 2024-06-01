Главные культурные события назвали в Тюменской области
"Лето в Тобольском кремле", "Абалакское поле", концерты Тюменского филармонического оркестра, традиционный фестиваль "Алябьевская музыкальная осень" назвали в числе главных культурных событий, которые из года в год занимают верхние строчки рейтинга популярности, по мнению тюменцев.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер.
Также пользуются популярностью крупные выставки, которые ежегодно организуют в Тюмени совместно с региональными и федеральными музеями при поддержке нацпроекта "Культура".
К примеру, выставка из собрания Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля "Удачная находка в Помпеях" работает до 21 июля в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Тюменцам и гостям города рекомендуют посетить постоянную экспозицию "Шедевры художественной коллекции". В 2024 году она получила новый облик, залы, смыслы и пополнилась несколькими тактильными копиями для незрячих.
"С 27 июня на сцене Тюменского большого драматического театра состоится несколько постановок Самарского академического театра драмы имени Максима Горького. В это время наш театр представит свои спектакли в Самаре. Это стало возможным благодаря программе "Большие гастроли", - отметила Елена Майер.
Ожидаемым событием станет выход музыкального спектакля "Пугачев" по произведению Александра Пушкина "Капитанская дочка" до окончания сезона ТБДТ.
Напомним, 38 самых ярких и масштабных событий вошли в календарь фестивалей Тюменской области. Все они рассчитаны на посещение с детьми, что особенно актуально в Год семьи.
Инна Кондрашкина