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Главные культурные события назвали в Тюменской области

Общество, 12:47 25 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Лето в Тобольском кремле", "Абалакское поле", концерты Тюменского филармонического оркестра, традиционный фестиваль "Алябьевская музыкальная осень" назвали в числе главных культурных событий, которые из года в год занимают верхние строчки рейтинга популярности, по мнению тюменцев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также пользуются популярностью крупные выставки, которые ежегодно организуют в Тюмени совместно с региональными и федеральными музеями при поддержке нацпроекта "Культура".

К примеру, выставка из собрания Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля "Удачная находка в Помпеях" работает до 21 июля в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Тюменцам и гостям города рекомендуют посетить постоянную экспозицию "Шедевры художественной коллекции". В 2024 году она получила новый облик, залы, смыслы и пополнилась несколькими тактильными копиями для незрячих.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"С 27 июня на сцене Тюменского большого драматического театра состоится несколько постановок Самарского академического театра драмы имени Максима Горького. В это время наш театр представит свои спектакли в Самаре. Это стало возможным благодаря программе "Большие гастроли", - отметила Елена Майер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ожидаемым событием станет выход музыкального спектакля "Пугачев" по произведению Александра Пушкина "Капитанская дочка" до окончания сезона ТБДТ.

Напомним, 38 самых ярких и масштабных событий вошли в календарь фестивалей Тюменской области. Все они рассчитаны на посещение с детьми, что особенно актуально в Год семьи.

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Инна Кондрашкина

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# Алябьевская осень , выставки , Елена Майер , Лето в Тобольском кремле , ТБДТ , ТФО

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