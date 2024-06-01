38 крупных событий вошли в календарь фестивалей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38 самых ярких и масштабных событий вошли в календарь фестивалей Тюменской области. Все они рассчитаны на посещение с детьми, что особенно актуально в Год семьи.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте культуры.

По информации ведомства, в календарь вошли выставки, ярмарки, гулянья, различные фестивали. Среди них летние: пятая Никольская книжная ярмарка в Ишиме, историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" в Заводоуковске, районный фестиваль народной культуры "Безруковский форпост" в Ершово и другие.

Фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" по традиции пройдет в Тобольске в июле.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главным культурным событием года в Тюменской области станет 15-й фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Масштабные мероприятия, которые проходят в Тюмени, тоже нашли отражение в календаре. В городе пройдет фестиваль "Пикник книг на площади Солнца", народное гулянье "Тюмень мастеровая", национальный татарский праздник "Сабантуй" и праздник колокольного звона. Не так давно отгремел Первый тюменский джазовый фестиваль "FABRIC JAZZ". Был дан старт фестивалю национального творчества "ЭтноЛето", мероприятия которого будут проходить по выходным в течение лета на пешеходной улице Дзержинского", - рассказали в региональном департаменте культуры.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, посмотреть календарь фестивалей можно здесь.

Инна Кондрашкина