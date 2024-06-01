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Шесть сильнейших команд УФО соревнуются в “Школе безопасности” в Тюмени

Общество, 20:12 25 июня 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Шесть сильнейших команд из городов и районов Уральского Федерального округа продолжают состязаться и демонстрировать на практике свои навыки действовать в экстремальных ситуациях на соревнованиях “Школа безопасности”. Состязания проходят в детском лагере “Ребячья республика”.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, 25 июня ребята преодолевают самый сложный этап программы соревнований — "Маршрут выживания". Фактически этот этап представляет собой однодневный поход и выполняется на протяжении всего дня. Несмотря на погодные условия, участники команд должны показать свое умение ориентироваться в лесной зоне, работать с картой и страховкой при преодолении испытаний, связанных с прохождением препятствий, приготовить пищу в походных условиях, а главное — продемонстрировать умение работать в команде.

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26 июня юных спортсменов ждет завершающий соревновательный день и новые задания.

Подведение итогов "Школы безопасности" и награждение состоится 27 июня на территории детского лагеря "Ребячья республика".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

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