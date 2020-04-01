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В Ялуторовске вспоминают героев былых времен

Общество, 11:23 26 апреля 2020

Ялуторовский острог

Патриотическаю онлайн-акцию "Героям былых времен посвящается..." запустили в Ялуторовске.

Акция приурочена к 75-ой годовщине Победы. Присоединиться к ней могут все желающие. Для этого нужно прочитать любое стихотворение о войне и снять это на видео. Запись обязательно должна быть горизонтальной. После ее нужно разместить на своей странице в соцсетях и сопроводить хэштегом #Героям_былыхвремен_72. После видео появится на страницах Ялуторовского острога во Вконтакте и Инстаграм.

"Мы не можем осознать всего происходившего в годы Великой Отечественной войны. Но мы обязаны помнить, чтить и быть благодарными каждый день за мир над головой нашим героям былых времен", - отмечают организаторы.

Читать стихи могут как взрослые так и дети. Выступления первых участников уже можно увидеть здесь. Они читают произведения Валерия Ильинова "Письмо матери" и Мусы Джалиля "Варварство".

Евгения Шевцова

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# 75-летие Победы , патриотическое воспитание , творчество , Ялуторовский острог

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