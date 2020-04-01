Ученые доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе

NASA NASA

Микроорганизмы способны выжить в атмосфере Венеры, на поверхности Марса и во льдах спутника Юпитера Европы.

К такому выводу пришли ученые Института космических исследований РАН в ходе экспериментов, сообщает РИА Новости. Данные эксперимента приведены в годовом отчете института.

"В атмосфере Венеры, где верхние слои атмосферы планеты подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам, могут присутствовать микроорганизмы, связанные с минеральными частицами", - говорится в документе.

Для проверки гипотезы в лаборатории был исследован эффект воздействия радиации на микромицеты (микроскопические грибы) сухой почвы при низких температуре и давлении. В итоге было установлено, что влияние высоких доз ионизирующей радиации не приводит к гибели почвенных грибков. Большинство устойчивых видов выживают.

Кроме того, ученые исследовали выживаемость взятых в Арктике микроорганизмов в моделируемых условиях поверхности Марса - при облучении радиацией, температуре минус 50 градусов Цельсия.

"Показано, что данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса", - говорится в отчете.

Также ученые исследовали бактерии грунта пустыни Мохаве, рассматривающиеся в качестве земных аналогов гипотетических микробных сообществ Марса. "Обнаружена высокая численность и разнообразие микроорганизмов, а также показана высокая устойчивость бактериальных культур к широкому спектру стрессовых факторов, таких как температура культивирования, рН среды, присутствие солей и сильных окислителей", - отметили ученые.

Также в институте провели оценку возможности сохранения гипотетических микроорганизмов во льду спутника Юпитера Европы в случае их выброса из подледного океана. Проведен эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре минус 130 градусов Цельсия и необходимом давлении. По итогам исследования учеными обнаружены жизнеспособные бактерии.

"С учетом интенсивности излучения и скорости обновления поверхности предполагается сохранение живых клеток во льду на глубине 10-100 см в течение от одной до десяти тысяч лет после выброса воды из подледного океана", - говорится в отчете по результатам исследований.