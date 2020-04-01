Тюменцам старшего поколения расскажут о лайфхаках для здоровья и памяти

Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Онлайн-марафон полезных лайфхаков "Пока все дома" для людей старшего поколения стартовал в Тюменской области.

Специалисты Областного геронтологического центра рассказывают в видеоуроках , как в условиях самоизоляции укрепить память, улучшить мышление и предупредить когнитивные нарушения. Это занятия по дыхательной гимнастике, мнемотехнике, техники работы со стрессом, развитию эмоционального интеллекта, мастер-классы по рукоделию, сообщает региональный оперативный штаб.

Самоизоляция ― отличное время, чтобы освоить новые навыки, стабилизировать психоэмоциональное состояние, потренировать мышление и улучшить как физическое, так и ментальное здоровье, уверены специалисты Областного геронтологического центра.

Видеоинструкции можно найти на портале "Старшее поколение" в рубрике #сидимдома и в официальной группе благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте. Также подробную информацию можно получить по тел. 8(3452) 51-77-05.